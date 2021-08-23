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«Сампдория» — «Милан»: прогноз Александра Аксёнова на игру чемпионата Италии

«Сампдория» — «Милан»: прогноз Александра Аксёнова на игру чемпионата Италии
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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Сампдория» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Мы помним, что миланцы в прошлом сезоне едва всех не удивили, долгое время были на первой строчке. Потом команда опустилась, но сезон команда Пиоли провела просто великолепно. Мы видим, что в товарищеских матчах не всё получалось – «Панатинаикосу» проиграли, были и ничейные исходы.

А вот «Сампдория» играла с не самыми яркими оппонентами, но были только победы. Мы знаем, что в «Сампдории» работает очень известный тренер – Роберто Даверса, который из «Пармы» пару лет назад сделал классную команду. «Сампдории» нужен был такой тренер, который из квалифицированных футболистов сделает хороший коллектив, который будет готов к любым проверкам.

Это первый тур, команды не продемонстрируют качественной игры, потому что это нормально – они только втягиваются в сезон, тем более, что у «Милана» есть еврокубки. Не жду чего-то выстроенного, жду каких-то ошибочек и результативности. Я бы поставил на то, что обе команды сумеют забить – в обеих командах прекрасные нападающие, если у них момент будет, то они его обязательно реализуют», — сказал Аксенов.

«Сампдория» — «Милан». Прогноз: Златана нет, Чалханоглу ушёл. Оливье Жиру, выручай! «Сампдория» — «Милан». Прогноз: Златана нет, Чалханоглу ушёл. Оливье Жиру, выручай!
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