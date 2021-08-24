«Сампдория» — «Милан»: результат матча Серии А, как сыграли, какой счёт, кто победил

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:0.



На 9-й минуте матча единственный гол забил нападающий миланской команды Браим Диас, ему ассистировал защитник Давиде Калабрия. В составе «Милана» дебютировали вратарь Мик Меньян, защитник Алессандро Флоренци и нападающий Оливье Жиру.

Ставки на победу «Милана» принимались с коэффициентом 2.05: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2050 рублей. Успех «Сампдории» оценивался в 4.00, ничья — в 3.60.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.15, на тотал меньше 1.5 гола — 4.20, на «обе забьют — нет» — 2.25. Победа «Милана» всухую шла за 3.50, точный счёт 1:0 в пользу россонери — за 9.00.