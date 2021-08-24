«Вест Хэм» — «Лестер»: результат матча АПЛ, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

«Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Лестер Сити». Матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершился разгромной победой «молотобойцев» со счётом 4:1.

Счёт на 26-й минуте открыл полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс. На 40-й минуте «Лестер» усугубил своё положение, оставшись в меньшинстве — красную карточку получил Айосе Перес.



На 56-й минуте преимущество хозяев удвоил Мохамед Саид Бенрахма, ассистировал ему Майкл Антонио. На 69-й минуте «Лестер» отыграл один мяч усилиями Юри Тилеманса.



Но решающее слово оказалось за форвардом «Вест Хэма» Майклом Антонио, который благодаря голам на 80-й и 84-й минуте оформил дубль.

Ставки на победу «Вест Хэма» принимались с коэффициентом 2.55: выигрыш с 1000 рвблей составил бы 2550 рублей. Успех «Лестера» оценивался в 2.93, ничья — в 3.65.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.80, тотал больше 4.5 гола — за 5.60, «обе забьют» — за 1.62. На удаление давали 4.50, на победу «Вест Хэма» с форой (-2.5) — за 11.0. Точный счёт 4:1 в пользу лондонцев оценивался в 50.0.