«Ференцварош» — «Янг Бойз»: прогноз Ивана Млечного на матч квалификации Лиги чемпионов

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Янг Бойз».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.51.



«Интереснейшая голевая феерия нас настигла в первом матче. Итоговый счёт 3:2 в пользу швейцарцев. Сразу хочется сказать, что команды демонстрируют очень открытый футбол и это происходит скорее из-за класса футболистов. Очень много открытых зон, провалов и так далее. И я уверен, что в ответном матче никто отсиживаться в обороне не будет и ждёт нас то же самое, что и в первой игре. У команд большое количество игроков, которые по тем или иным причинам не сыграют в ответном матче, но от этого только веселее.



Оба коллектива практически постоянно забивают, «Ференцварош» без забитого гола вообще не уходит уже 17 матчей подряд, а иногда дело обходится и 2-3 мячами. У швейцарцев ситуация схожая. Голы практически в каждом матче. Понятное дело, что чемпионаты Венгрии и Швейцарии не самые сильные и уровень команд там так себе, но уровень «Ференцвароша» и «Янг Бойз» тоже не космический. Команды действительно стоят друг друга, поэтому чего ждать от этого матча? Правильно! Голов.



Каждой из команд необходимо попасть в групповой этап Лиги чемпионов, как минимум для того, чтобы заработать денег. Ведь € 15 млн уж точно никому не будут лишними. Поэтому каких-то опущенных рук мы тут точно не увидим. Нас ждёт захватывающая игра, в которой случится может всё что угодно, но голы будут уж точно. Мой прогноз на эту встречу — тотал больше 2.5», — сказал Млечный.