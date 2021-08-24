«Лудогорец» — «Мальмё»: прогноз Алексея Смирнова на игру отбора Лиги чемпионов в Болгарии

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Лудогорец» — «Мальмё».



Ставка: обе забьют за 1.72.



«На прошлой неделе я рассчитывал на то, что болгары смогут сдержать шведов и проиграют не более, чем в один мяч. Подопечные Валдаса Дамбраускаса явно этого хотели, но переоценили свои силы. «Мальмё» решил не скромничать и создал несколько голевых моментов, два из которых реализовал.



Я считаю, что на этот раз игра будет более равной, поскольку гости имеют хорошее преимущество и вряд ли будут куда-то торопиться. Правда, стоит отметить, что в предыдущем поединке они выглядели ненасытными и пытались забить как можно больше. Вероятно, такого же желания от небесно-голубых мы не увидим, но они наверняка не откажутся от возможности отличиться голом. У «Мальмё» не тот менталитет, чтобы прижиматься к своим воротам и ждать финального свистка.



Что касается зелено-белых, то им уже нечего терять. Возможно, они начнут встречу аккуратно, оглядываясь на оборону, но без риска такие противостояния обычно не переворачивают. Я предполагаю, что «орлы» вольют почти всю свою энергию в атаку и наконец пробьют Йохана Далина, однако и оппоненты смогут на это ответить забитым мячом», — сказал Смирнов.