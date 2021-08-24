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ПСВ — «Бенфика»: ставка Александра Вишневского на игру квалификации Лиги чемпионов

ПСВ — «Бенфика»: ставка Александра Вишневского на игру квалификации Лиги чемпионов
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — ПСВ.

Ставка: проход «Бенфики» за 1.55.

«Думаю, что в групповой раунд Лиги чемпионов пробьется «Бенфика». Лиссабонская команда отлично готова на старте сезона и доказала это победой над ПСВ 2:1 неделю назад в Португалии. Из-за отмены правила преимущества выездного гола «Бенфика» теперь не вылетит в случае поражения 0:1, а игра перейдет в дополнительное время. А глубина запаса у «Бенфики» достаточно хороша.

Впрочем, куда вероятнее, что до дополнительного времени тут дело не дойдет и португальская команда оформит пропуск в групповой этап по итогам первых 90 минут игры. С коэффициентом 1,55 мне вполне нравится ставка на проход «Бенфики». Лиссабонская команда пока выиграла в этом сезоне шесть матчей из шести и выглядит очень мощно», — сказал Вишневский.

ПСВ — «Бенфика». Прогноз: португальцев перехвалили. Гётце и ван Гинкел ещё в игре ПСВ — «Бенфика». Прогноз: португальцев перехвалили. Гётце и ван Гинкел ещё в игре
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