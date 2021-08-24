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Победа Зверева над Рублёвым в Цинциннати принесла клиенту «Фонбет» 5,7 млн рублей

Победа Зверева над Рублёвым в Цинциннати принесла клиенту «Фонбет» 5,7 млн рублей
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Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на финальный матч теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати. В решающем поединке встречались россиянин Андрей Рублёв и Александр Зверев из Германии.

Игрок сделал ставку на победу немецкого теннисиста, он рискнул суммой в 4 млн рублей. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 1.43.

К счастью для клиента букмекера, борьбы в матче не получилось. Зверев победил Рублёва в двух сетах — 6:2, 6:3, причём затратил на это всего лишь 1 час. Лишь в концовке матча россиянин смог навязать борьбу сопернику, но этого не хватило для победы. Таким образом, немецкий теннисист победил вслед за Олимпиадой и на турнире в Цинциннати.

Ставка клиента «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 5 720 000 рублей.

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