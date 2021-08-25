ПСВ — «Бенфика»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграли, кто прошёл

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов нидерландский ПСВ сыграл вничью с португальской «Бенфикой». Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 0:0.
Уже на 33-й минуте «Бенфика» осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник португальцев Лукас Вериссимо. Лукас неаккуратно сыграл в середине поля, ударив соперника локтем в прыжке. Несмотря на игровое преимущество ПСВ (21 удар по воротам, 8 — в створ), португальская команда удержала ничью.
В первой игре лиссабонцы оказались сильнее со счётом 2:1. «Бенфика» вышла в групповой этап Лиги чемпионов.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4000 рублей. Успех ПСВ оценивался в 2.01, успех «Бенфики» — в 4.46.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.20, тотал меньше 1.5 гола — за 4.35. На удаление давали 4.00, на проход «Бенфики» — 1.55, на точный счёт 0:0 — 13.0.
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