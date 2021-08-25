«Шахтёр» — «Монако»: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтер» — «Монако» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.71.



«Матч очень интересный. «Монако» угодил в серию серьезных неудач – три поражения подряд без забитых мячей, в том числе и в первой игре против донецкой команды со счетом 0:1. Но я думаю, что атакующая игра «Монако» должна восстановиться – это для меня совершенно очевидно.



Матч из-за праздников в Киеве будет проходить в Харькове. «Шахтер» столкнулся с трудностями, чтобы начать быстро продавать билеты, поэтому большой вопрос, какой будет поддержка в этом матче.



Мне кажется, что «Шахтер» прекрасно понимает, что счет 1:0 он не удержит, поэтому надо играть вперед – «Монако» может забить и два гола в таком матче. Обе забьют с коэффициентом 1,71 мне кажется самой идеальной ставкой», — сказал Андронов.