«Динамо» Загреб – «Шериф»: прогноз Константина Генича на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Загреб – «Шериф».



Ставка: победа «Динамо» в 1-м тайме за 1.87.



«Пожалуй, в матче «Шериф» — «Динамо» Загреб неделю назад был зафиксирован самый удивительный и сенсационный результат, если брать эту стадию квалификации Лиги чемпионов. В Тирасполе «Шериф» разгромил опытного еврокубкового бойца со счетом — 3:0. Может быть, это было не совсем по игре, но план тренера Вернидуба. Очень здорово тираспольцы использовали пространство за спинами защитников, здорово выбегали и показали потрясающий процент реализации моментов. Не сказать, чтобы было много ударов в створ, но Ливакович почти ничего отразить не сумел. 3:0 — это серьёзная заявка на попадание «Шерифа» в групповой этап ЛЧ. Впервые это может произойти в истории Молдавии. Понятно, что «Шериф» представляет молдавский футбол, но молдаван там практически нет.



Загреб должен совершить настоящий подвиг, чтобы пройти дальше или хотя бы внести интригу. Чтобы её внести, надо лететь вперёд без раскачки, стараться при этом действовать внимательно в обороне. Посмотрим, какой состав выберет тренер «Динамо». Но при поддержке болельщиков, хоть и ограниченного числа, Загреб должен сыграть агрессивно на «Максимире», как и всегда.



Я думаю, ставка будет сделана на быстрый гол, победу в первом тайме. Если в первой половине не забить, во втором будет очень сложно. Мой прогноз — «победа «Динамо» в первом тайме» за 1,87. Посмотрим, может, неделю назад была случайность», — сказал Генич.