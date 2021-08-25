«Шахтёр» — «Монако»: прогноз Владимира Стогниенко на игру квалификации Лиги чемпионов

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Шахтер» — «Монако».



Ставка: победа «Монако» с форой (0) во 2-м тайме за 1.81.



«В первом матче «Шахтер» выиграл со счетом 1:0, но очевидно, что все решится в Харькове в ответном матче. «Шахтер» возглавляет Де Дзерби – еще один последователь футбола, который так любит Гвардиола и Бьелса. В чемпионате Украины команда стартовала неплохо – 4 победы в 5 матчах, плюс прошла два квалификационных раунда Лиги чемпионов. Но футбол, который строит Де Дзерби, — это долгая история, игрокам надо осознать, что он от них хочет. «Шахтер» выдает то хорошие отрезки, то неудачные. Сам Де Дзерби говорил, что его команду в первом матче хватило на 25 минут, а во втором тайме у «Монако» было преимущество.



«Монако» старт сезона пока проваливает – одно очко в первых трех турах чемпионата Франции. Но я бы не сказал, что это какой-то системный кризис у команды Нико Ковача. Скорее, неоптимальная подготовка к сезону, раннее его начало, но состав по-прежнему хороший, поэтому результатов, скорее всего, должны добиться.



Де Дзерби говорит, что его команде пока не хватает физических кондиций, поэтому я предлагаю такой вариант – нулевая фора «Монако» во втором тайме. Матч непредсказуемый, но определенная логика в этом есть», — сказал Стогниенко.