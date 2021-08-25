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«Шахтёр» — «Монако»: ставка Александра Вишневского на матч квалификации Лиги чемпионов

«Шахтёр» — «Монако»: ставка Александра Вишневского на матч квалификации Лиги чемпионов
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.91.

«Донецкий «Шахтер» сенсационно выиграл в Монако 1:0 и теперь будет принимать команду Александра Головина в Харькове. Учитывая атакующий стиль игры «Монако» и необходимость французов побеждать, здесь логично ждать результативного матча.

Едва ли «Монако» не забьет в четвертом матче подряд. Нынешняя безголевая серия монегасков – это уже перебор. Но и «Шахтер» наверняка забьет. Более того, предположу, что двумя голами дело не ограничится. Если на табло будет 1:1, то это будет обозначать вылет «Монако», и тогда французы в концовке пойдут ва-банк, что увеличивает вероятность еще одного гола в любые ворота. Так что в итоге здесь напрашивается ставка на голы обеих команд при общем тотале больше 2,5 забитого мяча», — сказал Вишневский.

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