«Шахтёр» — «Монако»: ставка Александра Вишневского на матч квалификации Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако».



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.91.



«Донецкий «Шахтер» сенсационно выиграл в Монако 1:0 и теперь будет принимать команду Александра Головина в Харькове. Учитывая атакующий стиль игры «Монако» и необходимость французов побеждать, здесь логично ждать результативного матча.



Едва ли «Монако» не забьет в четвертом матче подряд. Нынешняя безголевая серия монегасков – это уже перебор. Но и «Шахтер» наверняка забьет. Более того, предположу, что двумя голами дело не ограничится. Если на табло будет 1:1, то это будет обозначать вылет «Монако», и тогда французы в концовке пойдут ва-банк, что увеличивает вероятность еще одного гола в любые ворота. Так что в итоге здесь напрашивается ставка на голы обеих команд при общем тотале больше 2,5 забитого мяча», — сказал Вишневский.