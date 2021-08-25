«Шахтёр» — «Монако»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Харькове

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Монако».



Ставка: победа «Шахтёра» за 2.90.



«Игра будет проходить на нейтральной территории, в Харькове. При этом всё равно, как мне кажется, «Шахтёр» будет чувствовать себя достаточно комфортно. Нынешняя форма команды показывает, что она вполне может пройти дальше.



«Шахтёр» играет результативно: 4 победы подряд при 2-3 забитых мячах в 3 из 4 встреч. К тому же 3 последних матча команда сыграла на ноль. В общем, очень качественный футбол у Де Дзерби. Плюс хорошая статистика в домашних матчах Лиги чемпионов.

А у «Монако» как раз большие проблемы. Они забивают мало, в 5 последних матчах ни разу не сыграли на ноль. Только что тоже была очень неприятная игра дома с «Лансом».



Поэтому мне кажется, что форма команды Де Дзерби куда интереснее. И в этой паре победит «Шахтёр», — сказал Казанский.