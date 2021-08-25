«Шахтёр» – «Монако»: прогноз Ивана Млечного на игру раунда плей-офф Лиги чемпионов

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтёр» – «Монако».



Ставка: «Шахтёр» не проиграет и ТМ 2.5 за 3.20.



«Еще один ответный матч заключительной стадии квалификации к Лиге чемпионов, о котором хочется с вами поговорить, — это игра между «Шахтером» и «Монако».



Какие же большие ожидания были от первого матча. Это противостояние казалось самым интересным из всех, но по итогу мы увидели опытного еврокубкового бойца, с которым футболисты «Монако», играя дома, не смогли справиться. И даже нельзя сказать, что «Шахтер» поставил автобус у своих ворот после гола на 19-й минуте. Да, «Монако» больше бил по воротам. Они нанесли 16 ударов в ответ на 6 украинских, но больше половины из них были не в створ, да и оставшиеся не представляли какой-то дикой опасности. При всем этом «Шахтер» больше владел мячом и спокойно продолжал играть в свою игру. «Монако» сейчас вообще разваливается на части, смотреть аж больно. В чемпионате Франции одно очко после трех матчей и заслуженное 19-е место. Уж точно не такого результата заслуживают игроки, которые собраны в этой команде.



И как бы ни хотелось, чтобы «Монако» воспрял духом, но все же мне кажется, что ресурсов против украинской команды у французов в ответном матче не хватит. Все же «Шахтер» достаточно опытная еврокубковая команда, с хорошим подбором игроков. Бразильцы всегда были сильны в «Шахтере», и на них делалась ставка, но сейчас там подобрался такой состав, что «Шахтер» в принципе имеет возможность пошуметь даже на групповом этапе. «Горняки» в хорошей психологической форме в отличие от своих соперников, в последних матчах они стабильно добивались нужного результата, за исключением стартового тура в чемпионате Украины. Но, как по мне, это была чистой воды случайность.



Прогнозирую, что в этом матче «Монако» будет очень сложно, опять же, зная, как «Шахтер» умеет играть в еврокубках, понимания, что с этим всем делать, у французов нет никакого. Но все же огромного количества голов в этой встрече не жду, зато жду прохода «Шахтера» в групповой этап. Мой прогноз на эту встречу — «Шахтер» не проиграет и тотал меньше 2,5», — сказал Млечный.