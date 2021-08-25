«Шахтёр» — «Монако»: ставка Максима Калиниченко на игру отбора Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако».
Ставка: победа «Шахтёра» с форой (0) за 2.03.
«Шахтер» дома примет «Монако» в ответном матче финального квалификационного раунда Лиги чемпионов. В их первой встрече дончане смогли победить со счетом 1:0.
«Шахтер» провел весьма неплохую первую встречу с «монегасками» на выезде. Не скажу, что команда Роберто де Дзерби контролировала ход игры все 90 минут. Но все равно – клуб добился результата, а это главное.
По моему мнению, «Шахтер» в их матче показал себя достаточно квалифицированной командой, достойной и дальше участвовать в еврокубках. А «Монако» имел свои шансы, однако был прекрасен голкипер украинцев Трубин. Он пару раз не позволил мячу оказаться в своих воротах.
Ко второму матчу «Шахтер» подходит не без проблем. Тот самый Трубин травмирован и уже прооперирован. Так что в воротах у донецкого клуба, скорее всего, будет играть Пятов. Нельзя сказать, что это какая-то большая потеря. Пятов – отличный голкипер.
Со стороны «Монако» всех неравнодушных к российскому футболу, конечно, интересует Саша Головин. Он находится в неплохой форме, снова сильно влияет на каждую игру своего клуба. В последней встрече Головин получил красную, но на эту игру в рамках квалификации ЛЧ это не влияет, к сожалению фанатов «Шахтера».
Я считаю, что шансы у обоих соперников в этом матче примерно равны, особенно с изменением правила выездного гола. «Монако» сейчас в любом случае необходимо побеждать. Ну а «Шахтеру» достаточно не проиграть, однако это для него не лучший вариант – играть на ничью. Есть у украинцев все шансы повторить результат их первой встречи.
По моему мнению, дончане являются фаворитами и ответной игры. Так что я предлагаю поставить на успех «Шахтера» с форой (0)», — сказал Калиниченко.
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