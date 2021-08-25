«Бремер» – «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бремер» – «Бавария» в 1/32 финала Кубка Германии сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) в 1-м тайме за 1.70.
«Матч Кубка Германии, который был перенесен с начала августа на середину этой недели из-за того, что заболели футболисты этой маленькой команды «Бремер».
Понятно, что ни о каких шансах здесь говорить вообще не приходится. К тому же этот перенос был. «Бавария» могла вкатиться в сезоне. Правда, не устоялся еще состав у мюнхенцев, да и есть по нему вопросу. Но в целом «Бавария» уже набирает форму.
Задача у «Баварии» с «Бремером» — разобраться побыстрее, не тратить лишних сил, это никому не нужно. Поэтому единственный вариант ставки, который я здесь вижу, это победа «Баварии» в первом тайме с форой (-2,5) мяча за 1,7. Вполне солидно. Может быть, «Бремер» продержится минут 15-20, но вряд ли больше», — сказал Андронов.
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