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«Бремер» – «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

«Бремер» – «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бремер» – «Бавария» в 1/32 финала Кубка Германии сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) в 1-м тайме за 1.70.

«Матч Кубка Германии, который был перенесен с начала августа на середину этой недели из-за того, что заболели футболисты этой маленькой команды «Бремер».

Понятно, что ни о каких шансах здесь говорить вообще не приходится. К тому же этот перенос был. «Бавария» могла вкатиться в сезоне. Правда, не устоялся еще состав у мюнхенцев, да и есть по нему вопросу. Но в целом «Бавария» уже набирает форму.

Задача у «Баварии» с «Бремером» — разобраться побыстрее, не тратить лишних сил, это никому не нужно. Поэтому единственный вариант ставки, который я здесь вижу, это победа «Баварии» в первом тайме с форой (-2,5) мяча за 1,7. Вполне солидно. Может быть, «Бремер» продержится минут 15-20, но вряд ли больше», — сказал Андронов.

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