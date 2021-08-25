«Шахтёр» – «Монако»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 25 августа

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтер» Донецк – «Монако».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.89.



«На сей раз «Шахтер» сыграет в Харькове, а не в Киеве, как было на прошлой стадии. «Монако» чудовищно играет у себя в чемпионате. Ещё и удалили Головина в прошлом матче. «Монако» ничего не забил и проиграл «Лансу» — 0:2. До этого проиграли «Лорьяну» — 0:1, с «Шахтером» то же самое было. Три матча подряд «Монако» не забивает. Он идёт на предпоследнем месте в чемпионате Франции. А начиналось всё неплохо — с двух побед на пражской «Спартой». Чуть-чуть не дотянули тогда в матче с «Нантом». Надо ситуацию исправлять.



Но напротив «Монако» соперник очень уверенный в себе, с отличным тренером Де Дзерби, с потрясающими бразильцами в составе. Хочешь — не хочешь, а придётся «Монако» рисковать, где-то авантюрно действовать. А «Шахтер» может воспользоваться этим. В какую сторону всё это качнется — не берусь сказать. 1:0 в первой игре, скорее, вопреки тому, что мы видели. Были удары в штангу, вратарь Трубин здорово сыграл. Сам «Шахтер» мог забить и ещё, помимо прекрасного гола Педриньо.



Мне кажется, два раза низы в матче «Монако» — «Шахтер» — это вряд ли. Сыграл бы «тотал больше 2,5 мяча» за 1,89. Это то, что доктор прописал», — сказал Генич.