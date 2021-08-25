«Шахтёр» – «Монако»: ставка Егора Титова на встречу квалификации Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шахтер» Донецк – «Монако».



Ставка: победа «Монако» за 2.52.



«Это противостояние изначально привлекало внимание на этой стадии. Наверное, только встречи «Бенфики» и ПСВ могли посоперничать. И, несмотря на гостевую победу «Шахтера» в первой игре, я бы не стал говорить, что все здесь решено.



Да, «Монако» ужасно начал сезон в чемпионате. Одно очко за три тура. Но команда по подбору футболистов очень мощная, скамейка глубокая. Вечно не может она показывать негативные результаты. Тренер знает игроков, их возможности. После неудач он перестроит футбол. К тому же сами футболисты могут настроиться: каждому хочется сыграть в Лиге чемпионов. Именно она сейчас на кону. Я думаю, мы здесь увидим максимально мотивированный «Монако». Тем более команда не забивала три встречи подряд.



Что касается «Шахтера», то в трех еврокубковых играх в этом сезоне он был хорош. Все выиграл. В чемпионате не так гладко. Тренер новый — из Италии. Специалист Де Дзерби интересный, но на таком уровне он не работал ранее, не попадал в такие ситуации. К тому же бразильцев много, и они могут чуть раньше поверить, что все решено.



Думаю, стоит рискнуть и поставить на победу «Монако» в основное время. По классу игроков он не уступает. А, получив пощечину в первой игре, он может стать только злее и сильнее», — сказал Титов.