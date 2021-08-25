«Шахтер» — «Монако»: прогноз Дмитрия Симонова на ответный матч раунда плей-офф ЛЧ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Шахтер» — «Монако».



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Я думаю, что нас ждет матч с непредсказуемым сюжетом и достаточно приличным количеством голов. Я выбираю на эту игру две ставки: обе забьют и гол в обоих таймах. Объясню свою логику.



В первом матче я тоже ставил на обе забьют, но там эта ставка не сыграла, а «Шахтер» выиграл 1:0 во многом, как кому-то показалось, сенсационно. Но там игра была не на тотал меньше, «Монако» создал достаточно голевых моментов, чтобы забить хотя бы один раз, но так сложилось, что «Монако» свои шансы не реализовал. Я думаю, что все это будет компенсировано в ответной встрече и «Монако» обязательно поразит ворота гостей.



После отмены правила выездного гола уже не так просто выстраивать стратегию на матч. Я думаю, что нас ждет матч с очень непредсказуемым сценарием, с голами в обоих таймах в те и другие ворота. Не берусь предположить, кто пройдет дальше, не исключаю, что дело в итоге дойдет до серии 11-метровых ударов», — сказал Симонов.