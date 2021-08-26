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«Зенит» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

«Зенит» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» за 1.60.

«Сине-бело-голубые» расположились по итогам пяти туров на высокой второй строчке с 11 баллами. Всему виной два ничейных результата в противостояниях с «Локомотивом» (1:1) и «Уфой» (1:1). Также хотел бы отметить не самую надежную оборону — во всех играх турнира были пропущены мячи.

На мой взгляд, сегодня фаворитами являются представители Северной столицы. У них просто потрясающий состав, способный бороться за золотые награды. Думаю, после двух ничейных результатав команда постарается порадовать местную публику.

«Армейцы» имеют в своем послужном списке два поражения от столичных «Локомотива» (1:2) и «Динамо» (1:2) с одинаковым счетом. В остальных поединках подопечные Алексея Березуцкого держали свою планку и набирали три очка. В прошлый раз расправились с «Ахматом» (2:0).

По моему мнению, гости очень неуступчивы и будут бороться за баллы сегодня, однако соперник слишком хорош. К тому же игры в Санкт-Петербурге никогда не получались легкими и побед нет очень давно», — сказал Павлюченко.

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