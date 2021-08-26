«Спартак» — «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на матч 6-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Сочи».



Ставка: обе забьют за 1.86.



«Спартак» — «Сочи» — это всегда огонь, противостояние стало принципиальное. Все мы помним слова про колизей и все остальное. Ожидается жесткая игра со множеством стыков и борьбы.



«Сочи» всегда играет по одной схеме: три центральных защитника и два человека по краям. Они очень мобильные, порой успевают и в атаке, и в защите, но с большим акцентом все же действуют в защите.

В центре поля есть явный лидер команды — Нобоа. Неизвестно, будет ли он играть, у него небольшая травма. Хотя, думаю, что против «Спартака» он должен сыграть, так как он один — это почти полкоманды, и все атакующие действия завязаны через него.



Неплохую форму набрал и Ивелин Попов, который два гола «Химкам» забил и великолепный пас отдал. Футболист он хороший. Сейчас набрал кондиции, но ранее была травма. Нобоа является главным креативщиком в атаке и играет очень полезно.



Что касается «Спартака», то, слава богу, наступило затишье, ничего не отвлекает футболистов от того, чтобы показывать хороший футбол, но футбол Руи Витории пока не приживается в команде. Дело в том, что он хочет видеть игру низом, атаковать большими силами, подстраиваться под комбинационный футбол. Но футболисты с большим трудом перестраиваются. Привыкли играть так, что защитники бьют нападающих, они должны зацепиться и начинать вести атаки, мало контролировать мяч.



Пока находит коса на камень. Тренер хочет одно, футболисты вроде бы и стараются, но пока не готовы к такому футболу. Есть большой вопрос: сумеют ли футболисты адаптироваться к новым требованиям?



В последнем туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Арсеналом».



Я был экспертом на этом матче. Выбирали лучшего игрока между Хусевичем и Понсе. Понсе, кстати, выделяется. Выделяется по той причине, что ранее он не был игроком стартового состава. Больше выходил на замены, он не расслабился, он выбивает себе новый контракт и доказывает, что может быть игроком стартового состава. Он сейчас является главной действующей силой.



Другие игроки уже все доказали. Немного расслабились. Надеюсь, что это не будет продолжаться долго — и все вернется на свои места. Потому что Соболев с горящими глазами, готовый доказать, что он достоин «Спартака» и сборной — это один Соболев, а спокойный и на классе Соболев — это совершенно другой футболист, который не может принести пользу. Я верю в Соболева и надеюсь, что он начнет работать.



Что касается прогноза, то я бы рекомендовал для любящих рисковать взять что-то по типу удаления, пенальти. Матч ожидается очень горячим, с большим количеством борьбы. «Спартак» забивает немного, но дома против «Сочи» все же гол должен забить.



Но и «Сочи» на один гол может наиграть. В хорошей форме находится Попов. Думаю, что своей бывшей команде он захочет забить. Это порой работает очень хорошо.



Очень сложно прогнозировать исход. В этом плане «Спартак» — настоящая загадка. Можно только угадывать, а этого делать не хотелось бы. Поэтому мой прогноз на этот матч — обе забьют», — сказал Мор.