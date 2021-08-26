«Спартак» — «Сочи»: ставка Максима Калиниченко на игру РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч российской Премьер-лиги «Спартак» – «Сочи».



Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.20.

«Спартак» сыграет с «Сочи» в шестом туре российской Премьер-лиги. «Спартак» Москва – сейчас моя тоска, и не только моя, думаю. То, что происходит с командой, уже набило оскомину, говорить об этом не хочется. Помимо всего того, что происходит в клубе, ещё и в самой команде не всё в порядке. Нет сейчас у «Спартака» уверенности и сбалансированности.



Проблемы у «красно-белых» есть и с составом. Лидеры команды ещё не могут набрать кондиции после игры в сборной. У них есть как физический, так и психологический спад. Также несколько ведущих игроков сидят в лазарете – Промес и Мозес.

В целом весь этот снежный ком, который собирался в «Спартаке» всё это время, ничего хорошего команде в ближайших матчах не сулит. Играть москвичам предстоит с «Сочи». Этот клуб как раз-таки хорошо сбалансирован – и структурно, и тренерски. Для нынешнего «Спартака» это будет очень тяжёлый матч.



Вообще «красно-белым» всегда непросто играть с южанами. Ещё раз повторюсь, сейчас есть много негативных факторов, которые позволяют смотреть на результаты «Спартака» только с тревогой.

Надеюсь, конечно, что хозяева смогут в этом матче выиграть. Думаю, обе команды точно забьют друг другу. «Сочи» будут настроены на голы, они в последнем матче с «Крыльями Советов» позволили самарцам победить со счётом 1:0. Буду болеть за хозяев поля и к ставке «обе команды забьют» добавлю также — «Спартак» не проиграет», — сказал Калиниченко.