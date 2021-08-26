«Зенит» — ЦСКА: прогноз Тимура Журавеля на игру 6-го тура РПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» — ЦСКА.



Ставка: победа «Зенита» и ТМ 2.5 за 4.60.



«Зенит» принимает ЦСКА. Что мы там получим? Мне кажется, что ЦСКА ввел нас в заблуждение, мол, все у него получается и наладилось. Две победы подряд, но победы скрипучие, без какого-то рисунка игры.



Алексей Березуцкий ищет, меняет на позиции игроков. Дзагоев уже дебютирует в старте. По-прежнему Влашич не в очень хорошей форме, а конструкция атакующей игры еще не построена.



Мне кажется, что в петербургском матче именно «Зенит» будет фаворитом. «Зенит» дважды осекся в последних матчах. Неудачно сыграл в Уфе, где на пластиковой траве дебютировал олимпийский чемпион Клаудиньо и даже там выглядел неплохо. Представляете, что будет, когда он заиграет на настоящей траве.



Думаю, что «Зенит» будет владеть превосходством. «Зенит» имеет больше ресурсов сейчас по слаженности игры и неудовлетворенности последних результатов, чтобы просто переиграть в футбол ЦСКА.

У «Зенита» будет больше мяча, и самое главное, что там есть игроки в позиционной атаке, которые могут распорядиться этим мячом.



При этом мы видим, что ЦСКА может проявить характер и добыть что-то в этом режиме поиска. Поэтому мне кажется, что этот матч не будет сопровождаться большим количеством голов. Давайте сделаем такую ставку — победа «Зенита» и тотал меньше 2,5 мяча.



Такими двойными ставками мы уже доезжали, поэтому, мне кажется, что это наша такая стезя. Итак, «Зенит» будет сильнее, прервет свою серию без побед и «Зенит» покажет, что Алексею Березуцкому пока еще очень далеко, чтобы построить что-то по-настоящему армейское», — сказал Журавель.