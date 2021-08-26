«Слован» – «Олимпиакос»: прогноз Ивана Млечного на игру отбора Лиги Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы «Слован» Братислава – «Олимпиакос».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.18.



«Квалификация к групповому этапу Лиги Европы подходит к концу, а это значит, что нас ждут решающие матчи. И один из таких матчей, о котором хочется поговорить, это ответная встреча между командами «Слован Братислава» и «Олимпиакос».

Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу греков и, по сути, все вопросы уже решены. Класс «Олимпиакоса» попросту выше. Я не знаю, что должно произойти, чтобы в этом противостоянии случился переворот. Поэтому вполне возможно, что главный тренер греческой команды даст своим игрокам некое послабление. Возможно, кто-то из лидеров отдохнет. В любом случае, разбазарить такое преимущество против такой команды будет очень сложно.



«Олимпиакос», конечно, любит и умеет атаковать и мы с вами в этом убедились в первом матче — но это в те моменты, когда им нечего терять. А тут уже есть комфортное преимущество. «Слован» тоже умеет сушить игру, особенно играя дома. Понятное дело, что они захотят отыграться, но в Греции они нанесли всего один удар по воротам. Вряд ли в этом матче их пропрёт.

Прогнозирую, что этот матч будет низовым. У греков не будет такой вольности в гостях, да и смысла рвать жилы нет, а «Слован» просто ниже классом. Как говорится: «Одни не могут, другие не хотят». Поэтому мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.