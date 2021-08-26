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«Зенит» — ЦСКА: ставка Максима Калиниченко на встречу РПЛ

«Зенит» — ЦСКА: ставка Максима Калиниченко на встречу РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч российской Премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.93.

«В центральном матче шестого тура РПЛ сыграют «Зенит» и ЦСКА. Их встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Это, конечно, очень интригующая вывеска. Хотя сейчас одна из этих двух команд находится не в лучшем состоянии.

Армейцы пока не без проблем набирают очки. Есть вопросы к игре команды Березуцкого сейчас, к организации и структуре. Но всё-таки молодой тренер пытается что-то исправить, и время от времени ЦСКА показывает неплохой футбол, и самое главное — добивается результатов.

«Зенит» же неожиданно оступился в Уфе — сыграл вничью (1:1). После первого тайма, в котором питерцы могли разнести соперника, «Уфа» собралась и навязала тяжёлую борьбу подопечным Семака во всех аспектах. Как мне кажется, соперник законно забрал два очка у действующего чемпиона России.

Думаю, проблемы, которые возникли у команды Семака в Уфе, скорее, от недостаточной концентрации. Учитывая, что это была уже вторая подряд ничья, сейчас «Зенит» не позволит себе снова потерять очки, тем более с нынешним ЦСКА. На данный момент питерцы сильнее, они должны выигрывать уверенно», — сказал Калиниченко.

Ещё больше прогнозов на матч «Зенит» — ЦСКА — на сайте Betassist.

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