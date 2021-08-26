«Тоттенхэм» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз Эдуарда Мора на матч отбора Лиги конференций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Пасуш де Феррейра».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.11.



«Мне кажется, это один из тех случаев, когда вполне можно взять большой коэффициент, при этом не сильно рискуя. С одной стороны, «Тоттенхэм» — это звучит грозно. Команда из Англии ещё недавно постоянно играла в Лиге чемпионов. С другой стороны, не самый известный португальский клуб. Но здесь вопрос в мотивации.



Для английских клубов Лига конференций не представляет большого интереса. Это лишние игры, лишняя усталость. Конечно, добровольно отказываться никто не будет. Но выиграть матч кровь из носу «Тоттенхэму» не нужно.



В первом матче «шпоры» играли почти вторым составом, уступив 0:1. Думаю, в ответной встрече какие-то игроки основы появятся, но лидеры останутся на скамейке или вне заявки. Потому что уже в воскресенье «Тоттенхэму» играть в чемпионате (через 2 дня).



В АПЛ подопечные Эшпириту Санту побеждают (пусть и не очень ярко): две победы со счётом 1:0, включая победу над «Сити».



А «Пасуш де Феррейра» после матча с «Тоттенхэмом» свою игру в чемпионате Португалии проиграл (1:3). Все силы этой команды направлены именно на то, чтобы попасть в еврокубки. Для них это очень важно.



«Тоттенхэм» почти не забивает, но и не пропускает, а португальцы приедут играть от обороны (что у них отлично получается, кстати). Поэтому самый явный прогноз — ТМ (2.5).



Второй вариант — это проход «Пасуш де Феррейра». Повторюсь, перед «Тоттенхэмом» такой задачи не стоит, а португальцам Лига конференций очень нужна», — сказал Мор.