«Спартак» — «Сочи»: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Сочи».
Ставка: победа «Спартака» за 1.81.
«Красно-белые идут пока что восьмыми в турнирной таблице, старт выдался невероятно сложным. Они смогли переиграть лишь «Урал» (1:0) и «Крылья Советов» (1:0) с минимальным счётом. Выезд в Тулу получился неудовлетворительным — 1:1 в гостях у «Арсенала», причём соперник едва не забил в компенсированное время.
Думаю, что после вылета из Лиги чемпионов уже прошло какое-то время и москвичи успели прийти в себя. Более того, нужно отыгрываться за потерянные очки на старте чемпионата, так что сегодня для них вариантов не очень много.
Сочинцы оставляют приятное впечатление, пусть и провалились в Лиге конференций — пропустили за пару минут до конца основного времени и вылетели от «Партизана» по пенальти. Поражение от «Крыльев Советов» с минимальным счётом 0:1 не позволило сдвинуться с пятого места во внутреннем первенстве.
Скорее всего, гости останутся без набранных очков. Они регулярно упираются и демонстрируют симпатичный футбол, но опыта может не хватить для ровного прохождения дистанции. К тому же оппонент очень мотивирован», — сказал Павлюченко.
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