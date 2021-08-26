«Зенит» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.49.
«Последний тур перед паузой на игры сборной. Как правило, в таких матчах футболисты показывают свой максимум, так как, помимо премиальных, тренеры (в случае хорошей игры) обещают дополнительный выходной или два. А для футболистов это очень большая мотивация: можно съездить домой или просто отдохнуть — это играет огромную роль. Поэтому думаю, что команды покажут интересный футбол.
Что касается ЦСКА, то команда немного перестроилась. Мне кажется, именно благодаря этому она и победила в последних двух матчах. В последней игре вместе вышли Дзагоев и Влашич (раньше такое было сложно представить). Команда стала играть больше в атаку, больше контролировать мяч и отошла от закрытого футбола.
Думаю, именно этим «Зенит» и воспользуется. Это сильнейший клуб чемпионата, при этом сыграл уже две ничьи. Если 1:1 с «Локо» может в какой-то мере устраивать (учитывая удаление), то матч в Уфе должен очень сильно разозлить игроков «Зенита». Игра давалась, вели в счёте 1:0, кучу моментов не забили, в итоге сами себе привезли гол. Досадная ничья и потерянное первое место. Думаю, «Зенит» захочет туда вернуться и покажет свою лучшую игру.
Как ни крути, «Зенит» сильнее, стабильнее. А ЦСКА пока только строится.
Поэтому мой прогноз на игру — Ф1 (-1.5). Вторая ставка — ИТБ1 (2.5). Перед тем как сыграть дважды 1:1, «Зенит» забивал по 3-4 гола. Считаю, что и в этот раз мы увидим от подопечных Семака не меньше трёх голов», — сказал Мор.
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