«Спартак» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи».
Ставка: победа «Спартака» в 1 или 2 мяча за 2.09.
«Спартак» стартовал в своём репертуаре — нестабильные результаты, провал на старте и прощание с Лигой чемпионов. Всё это никак не радует миллионы поклонников красно-белых. Следом за поражением от «Нижнего Новгорода» «народная команда» порадовала скромной минимальной победой над «Уралом», после чего потеряла очки в Туле на радость поклонникам «Арсенала».
Гости после пяти туров на два очка опережают столичного соперника – три победы и ни одной ничьи. После серии из трёх побед над «Ахматом», «Уралом» и «Химками» южане не справились в Самаре с «крылышками».
Настораживает очень скромная результативность – три мяча за весь турнир и не очень хорошее моральное состояние после фиаско в Лиге конференций.
Я думаю, что «Спартаку» пора выигрывать. «Сочи» очень непростой, крепкий и неуступчивый соперник, но надо бросать всё и начинать играть. Тем более что у южан не лучшее моральное состояние.
Жду игру на встречных курсах и забитые голы, при этом поставлю на победу Москвы», — сказал Мостовой.
- 26 августа 2021
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:12
- 25 августа 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:01
- 24 августа 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00