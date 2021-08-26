«Спартак» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи».



Ставка: победа «Спартака» в 1 или 2 мяча за 2.09.

«Спартак» стартовал в своём репертуаре — нестабильные результаты, провал на старте и прощание с Лигой чемпионов. Всё это никак не радует миллионы поклонников красно-белых. Следом за поражением от «Нижнего Новгорода» «народная команда» порадовала скромной минимальной победой над «Уралом», после чего потеряла очки в Туле на радость поклонникам «Арсенала».



Гости после пяти туров на два очка опережают столичного соперника – три победы и ни одной ничьи. После серии из трёх побед над «Ахматом», «Уралом» и «Химками» южане не справились в Самаре с «крылышками».

Настораживает очень скромная результативность – три мяча за весь турнир и не очень хорошее моральное состояние после фиаско в Лиге конференций.



Я думаю, что «Спартаку» пора выигрывать. «Сочи» очень непростой, крепкий и неуступчивый соперник, но надо бросать всё и начинать играть. Тем более что у южан не лучшее моральное состояние.



Жду игру на встречных курсах и забитые голы, при этом поставлю на победу Москвы», — сказал Мостовой.