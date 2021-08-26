«Тоттенхэм» – «Пасуш де Ферейра»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги конференций

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный матч заключительного раунда квалификации Лиги конференций «Тоттенхэм» – «Пасуш де Ферейра».
Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.83.
«Здесь, как мне кажется, ситуация не такая однозначная. Букмекеры говорят о том, что «Тоттенхэм» почти 100% выиграет эту встречу и пройдет дальше. «Пасуш» выиграл в Португалии со счетом 1:0, гол был забит на 45-й минуте. В этом матче, понятное дело, «Пасуш» закроется.
«Тоттенхэм» играет дома, но совершенно непонятно, умеет ли команда Нуну Эшпириту Санту играть в позиционную атаку, да, недавно там был обыгран «Манчестер Сити», но он был обыгран за счет эталонной контратакующей игры. А вот что с позиционкой, я пока не понимаю. Давайте не брать исход и не рисковать. Я хотел предложить в этом матче проход «Пасуш», но это слишком рискованная ставка. «Тоттенхэм» будет давить, будет бить, и наиболее оптимальной ставкой в этой встрече я считаю тотал больше 9,5 углового», — сказал Наливайко.
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