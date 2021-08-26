«Шахтёр» — «Монако»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто прошёл дальше

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» сыграл вничью с «Монако». Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) и завершилась со счётом 2:2. По сумме двух встреч в групповой этап турнира вышла украинская команда.



На 18-й минуте Кевин Фолланд ворвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот — Андрей Пятов отразил мяч. Отскок получился в центр штрафной, который подкараулил набежавший Бен-Йеддер, добивший мяч в сетку ворот. На 39-й минуте Виссам Бен-Йеддер забил второй гол гостей. Каю Энрике от левого края штрафной в касание сделал роскошный прострел на дальнюю штангу, откуда Бен-Йеддер не промахнулся, переправив мяч в сетку ворот.



На 74-й минуте Патрик покатил мяч в штрафную, далее нашёл Марлоса, а тот поразил ближний нижний угол ворот. Игра перешла в дополнительное время, где донецкая команда сравняла счёт. На 114-й минуте после удара Михаила Мудрика мяч рикошетом от защитника монегасков залетел в ворота. Автогол записали на Рубена Агилара.

Ставки на победу «Монако» в основное время принимались с коэффициентом 2.40: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2400 рублей. Успех «Шахтёра» оценивался в 3.60, ничья — в 3.70.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.93, гол в каждом тайме — за 1.75, «обе забьют» — за 1.76. На проход «Шахтёра» давали 1.53, на точный счёт 2:1 в пользу монегасков в основное время — 9.00.