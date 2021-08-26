Дамир Джумхур — Зейн Хан: прогноз Сергея Фомина на матч квалификации US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч квалификации US Open Дамир Джумхур — Зейн Хан.



Ставка: Хан выиграет минимум сет за 1.61.



«Во втором круге квалификации US Open нас будет ожидать крайне интересная встреча между боснийцем Дамиром Джумхуром и местным талантом Зейном Ханом. Оба игрока пребывают в неплохой форме, хотя и есть некоторые пробелы по игре у представителя Боснии.



Дамир Джумхур не нуждается в особом представлении. Все знают Дамира как игрока настроения и очень психологически неустойчивого теннисиста. Результаты у него в последнее время плавающие, как и сама игра. В первом раунде квалификации играл с Петером Полански и выглядел откровенно слабо, если бы канадец не сбавил перед финальным сетом, то не исключено, что Джумхур проиграл бы. Проблема с подачей как была, так и осталась максимально актуальной у боснийца, стабильность отсутствует напрочь.



Зейн Хан — молодой местный талант. Очень здорово играет последние пару сезонов. Регулярно даёт бой более сильным игрокам и наверняка уже в ближайшем будущем сумеет заявить о себе. Хан строит свой теннис за счёт качественной игры на задней линии. Из козырей можно отметить минимальное количество брака и «скилл» долго держать мяч в игре, а также психологическую устойчивость. В первом круге играл со Стаховским и показал содержательный, умный теннис.



Мы считаем, что на данный момент американец не уступает по игровым показателям Джумхуру и однозначно сможет навязать ему борьбу. Не исключаем того, что местный талант и вовсе заберёт матч, но перестрахуемся форой по сетам», — сказал Фомин.