«Зенит» — ЦСКА: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу РПЛ
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Сегодня, 26 августа, в 20:45 по московскому времени начнётся матч 6-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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