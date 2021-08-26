«Гент» — «Ракув»: прогноз Алексея Смирнова на игру отбора Лиги конференций

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч плей-офф раунда квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022 «Гент» — «Ракув».



Ставка: победа «Гента» с форой (-1.5) за 2.13.



«С одной стороны, «Ракув» – очень трудолюбивая команда, прогрызающая себе путь в Лигу конференций, с другой – поляки довольно удачливы. «Судуву» подопечные Марека Папшуна прошли в серии пенальти, а с «Рубином» расправились в дополнительное время. «Гент» же они переиграли на своём поле при крупном преимуществе соперника. Я считаю, что в ответной встрече эта сказка закончится.



Хозяева не блещут отличными результатами во внутреннем чемпионате, но при этом их действия на поле мощным потоком направлены на атаку чужих ворот. Любопытно, что бельгийцы показывали остроатакующий футбол в четырёх последних матчах во всех турнирах, но при этом не пробивали тотал голов. Мне кажется, что при таком подходе эта серия слишком затянулась. Страшная нереализация голевых моментов может исчезнуть как раз в этом матче, в котором «Генту» нужна только победа. Я хочу поставить не только на ТБ (1) забитых мячей в первом тайме, но и на Ф1 (-1,5)», — сказал Смирнов.