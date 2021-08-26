«Зенит» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на центральный матч 6-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.22.
«Чемпион России стартовал в новом сезоне уверенно и без оглядки на соперников. После пяти туров «Зенит» записал на свой счёт три победы над «Химками» (3:1), «Ростовом» (4:2) и «Краснодаром» (3:2), после чего сбавил обороты и выпустил вперед «Динамо».
В последнем туре Санкт-Петербург неожиданно потерял очки с «Уфой» (1:1). Очень мощно смотрится линия атаки чемпиона, которая забивала больше двух голов в среднем.
Армейцы пока без ничьих — три победы принесли «коням» девять очков и шестую позицию. Следом за двумя поражениями красно-синие одолели «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (2:0).
В четырёх последних очных матчах выигрывали представители северной столицы. После невынужденной потери очков на своём поле «Зенит» выйдет на поле максимально мотивированным. Кроме того, я считаю, что у чемпиона состав всё-таки помощнее, что станет решающим в этой игре.
Жду уверенной победы команды с берегов Невы», — сказал Мостовой.
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