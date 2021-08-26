Лига чемпионов — 2021/2022: результаты жеребьёвки, все группы, кто с кем сыграет

В Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Россию на групповой стадии ЛЧ представит действующий чемпион «Зенит».
Группа А
«Пари Сен-Жермен» (Франция);
«Манчестер Сити» (Англия);
«РБ Лейпциг» (Германия);
«Брюгге» (Бельгия);
Группа B
«Атлетико» (Испания);
«Ливерпуль» (Англия);
«Порту» (Португалия);
«Милан» (Италия);
Группа C
«Спортинг» (Португалия);
«Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Аякс» (Нидерланды);
«Бешикташ» (Турция);
Группа D
«Интер» (Италия);
«Реал» (Испания);
«Шахтёр» Донецк (Украина);
«Шериф» (Молдавия);
Группа E
«Бавария» (Германия);
«Барселона» (Испания);
«Бенфика» (Португалия);
«Динамо» Киев (Украина);
Группа F
«Вильярреал» (Испания);
«Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Аталанта» (Италия);
«Янг Бойз» (Швейцария);
Группа G
«Лилль» (Франция);
«Севилья» (Испания);
«Зальцбург» (Австрия);
«Вольфсбург» (Германия);
Группа H
«Челси» (Англия);
«Ювентус» (Италия);
«Зенит» (Россия);
«Мальмё» (Швеция).
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