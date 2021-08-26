Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов: все группы, с кем сыграет «Зенит»

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов: все группы, с кем сыграет «Зенит»
Комментарии

В Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Россию на групповой стадии ЛЧ представит действующий чемпион «Зенит».

Группа А

«Пари Сен-Жермен» (Франция);
«Манчестер Сити» (Англия);
«РБ Лейпциг» (Германия);
«Брюгге» (Бельгия);

Группа B

«Атлетико» (Испания);
«Ливерпуль» (Англия);
«Порту» (Португалия);
«Милан» (Италия);

Группа C

«Спортинг» (Португалия);
«Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Аякс» (Нидерланды);
«Бешикташ» (Турция);

Группа D

«Интер» (Италия);
«Реал» (Испания);
«Шахтёр» Донецк (Украина);
«Шериф» (Молдавия);

Группа E

«Бавария» (Германия);
«Барселона» (Испания);
«Бенфика» (Португалия);
«Динамо» Киев (Украина);

Группа F

«Вильярреал» (Испания);
«Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Аталанта» (Италия);
«Янг Бойз» (Швейцария);

Группа G

«Лилль» (Франция);
«Севилья» (Испания);
«Зальцбург» (Австрия);
«Вольфсбург» (Германия);

Группа H

«Челси» (Англия);
«Ювентус» (Италия);
«Зенит» (Россия);
«Мальмё» (Швеция).

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021