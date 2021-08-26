«Спартак» — «Сочи»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Москве завершился матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.
После углового на 60-й минуте защитник «Спартака» Самуэль Жиго сделал скидку во вратарскую, а оттуда точно головой пробил полузащитник Роман Зобнин.
На 65-й минуте Тимофей Маргасов неудачно пробил по воротам, а Максим Барсов вовремя сориентировался и пробил в касание. На 72-й минуте «Сочи» забил второй мяч. После многоходовой комбинации мяч в пустые ворота соперника отправил полузащитник «Сочи» Артур Юсупов.
Ставки на победу «Сочи» принимались с коэффициентом 4.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4050 рублей. Успех «Спартака» оценивался в 2.05, ничья — в 3.70.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.05, обе забьют — за 1.95. На точный счёт 2:1 в пользу южан предлагали 13.0.
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