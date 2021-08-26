«Зенит» — ЦСКА: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли
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«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» обыграл московский ЦСКА. Встреча шестого тура РПЛ завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 82-й минуте победным голом отметился иранский нападающий Сердар Азмун. Артём Дзюба отдал передачу на Азмуна, тот ворвался в штрафную, убежал от Бийола, укрыл мяч корпусом от Дивеева с Васиным и пробил низом в дальний угол.
Ставки на победу «Зенита»: принимались с коэффициентом 1.62: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1620 рублей. Успех ЦСКА оценивался в 6.50, ничья — в 4.85.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.58, тотал меньше 1.5 гола — за 5.30, «обе забьют — нет» — за 2.30. На победу «Зенита» всухую давали 3.30, на точный счёт 1:0 — 8.50. Гол Сердара Азмуна оценивался в 2.20.
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