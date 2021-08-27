Жеребьёвка Лиги чемпионов: результаты, составы групп, с кем сыграет «Зенит»

Накануне в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Россию на групповой стадии ЛЧ представит действующий чемпион страны «Зенит».



Группа А



«Пари Сен-Жермен» (Франция);

«Манчестер Сити» (Англия);

«РБ Лейпциг» (Германия);

«Брюгге» (Бельгия);



Группа B



«Атлетико» (Испания);

«Ливерпуль» (Англия);

«Порту» (Португалия);

«Милан» (Италия);



Группа C



«Спортинг» (Португалия);

«Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Аякс» (Нидерланды);

«Бешикташ» (Турция);



Группа D



«Интер» (Италия);

«Реал» (Испания);

«Шахтёр» Донецк (Украина);

«Шериф» (Молдавия);



Группа E



«Бавария» (Германия);

«Барселона» (Испания);

«Бенфика» (Португалия);

«Динамо» Киев (Украина);



Группа F



«Вильярреал» (Испания);

«Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Аталанта» (Италия);

«Янг Бойз» (Швейцария);



Группа G



«Лилль» (Франция);

«Севилья» (Испания);

«Зальцбург» (Австрия);

«Вольфсбург» (Германия);



Группа H



«Челси» (Англия);

«Ювентус» (Италия);

«Зенит» (Россия);

«Мальмё» (Швеция).