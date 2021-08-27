«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют во 2-м тайме за 3.00.
«Мы видим форму и тех и других. «Локомотив» проводит не так много сухих матчей. Прямо сейчас у него была прелюбопытная игра с «Краснодаром»: два разных тайма, преимущество в первом и подвисший вопрос с результатом во втором.
В любом случае динамовцы сейчас представляют даже более серьёзную силу, чем «Локомотив»: команда возглавляет турнирную таблицу и выглядит достаточно уверенно и круто.
Я бы сосредоточился на втором тайме. «Локомотив» часто просаживается после перерыва. С другой стороны, есть возможность для быстрых контратак, в которых «Локо» очень силён, это комфортная зона для Николича.
Мне кажется, игра будет складываться таким образом, что у динамовцев будет мяч, «Локомотив» будет контратаковать. Динамовцы остро играют впереди, и с реализацией всё нормально; «Локо» убежит в контратаки. На мой взгляд, второй тайм будет соткан из неточностей. Поэтому «обе забьют» во втором тайме смотрится очень явно», — сказал Казанский.
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