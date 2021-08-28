«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии

Комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: точный счёт 0:0 в первом тайме за 2.83.

«В Англии в этом сезоне ожидается очень упорная борьба за чемпионство. Сразу же на старте чемпионата играют два претендента — «Ливерпуль» и «Челси».



В прошлые годы матчи топ-команд не радовали зрелищным футболом. В основном доминировала осторожность, особенно это было заметно по матчам с участием «Манчестер Юнайтед», но и не только. В общем, не проиграть было важнее, чем победить.

Пока сложно сказать, как будет в этом сезоне. Но я бы предположил, что и Клопп, и Тухель очень не хотят проигрывать на старте своему конкуренту. Думаю, что в первом тайме игра будет позиционная. Команды будут подолгу контролировать мяч. Не будут сильно рисковать и в первую очередь постараются минимизировать ошибки.



Поэтому ставка на то, что в первом тайме не будет голов, которая оценивается почти под тройку, мне кажется хоть и рискованной, но перспективной».