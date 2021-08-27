«Краснодар» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Краснодар» — «Рубин».



Ставка: победа «Краснодара» за 1.81.



«В четырёх последних очных матчах «Краснодар» выиграл три поединка и только в одном потерпел фиаско.



На старте нового первенства кубанцы обыграли «Урал» и «Арсенал», при этом три поединка «быки» проиграли. Такой итог принёс шесть очков и девятое место в турнирной таблице.



Гости на пять баллов опережают соперника – у Казани три победы и два мирных исхода. Примечательно, что татарстанцы пропускали всего три раза. На сегодняшний день «рубиновые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, которое не против сохранить до финиша сезона.



Я считаю, что «Рубин» уже начал выдыхаться. Команда здорово стартовала и нельзя не отметить это, но огонёк и искорка, которые были у команды в начале турнира, утеряны. Я отдаю своё предпочтение хозяевам, которым уже пора взяться за дело. Моя ставка на победу южан», — сказал Мостовой.