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«Краснодар» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

«Краснодар» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Краснодар» — «Рубин».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.81.

«В четырёх последних очных матчах «Краснодар» выиграл три поединка и только в одном потерпел фиаско.

На старте нового первенства кубанцы обыграли «Урал» и «Арсенал», при этом три поединка «быки» проиграли. Такой итог принёс шесть очков и девятое место в турнирной таблице.

Гости на пять баллов опережают соперника – у Казани три победы и два мирных исхода. Примечательно, что татарстанцы пропускали всего три раза. На сегодняшний день «рубиновые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, которое не против сохранить до финиша сезона.

Я считаю, что «Рубин» уже начал выдыхаться. Команда здорово стартовала и нельзя не отметить это, но огонёк и искорка, которые были у команды в начале турнира, утеряны. Я отдаю своё предпочтение хозяевам, которым уже пора взяться за дело. Моя ставка на победу южан», — сказал Мостовой.

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