«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Ровшана Аскерова на матч АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.51, обе забьют за 2.07, победа «Сити» с форой (-1.5) за 1.80.
«Сезон для чемпиона Англии начался с двух поражений, первое из которых стоило трофея. Но потом последовало избиение «Норвича», что должно было вернуть уверенность Гвардиоле и его усилившейся команде. Номинально усилившейся. Величие Грилиша пока лишь в сумме контракта.
С другой стороны, нынешний «Арсенал» — прекрасная груша для разминки. Бывший помощник Пепа Микель Артета вряд ли сумеет что-то противопоставить противнику. Может, хоть гол забьют, первый в этом чемпионате Англии.
Но логично будет поставить на крупную победу «МС». И гол Грилиша. Пора уже отрабатывать деньги».
- 28 августа 2021
-
08:45
-
08:00
- 27 августа 2021
-
21:52
-
20:26
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:24
-
14:11
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
08:08
-
07:48
-
07:33
- 26 августа 2021
-
23:22
-
22:47
-
21:50
-
21:45
-
20:34
-
19:00