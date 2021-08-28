«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Ровшана Аскерова на матч АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.51, обе забьют за 2.07, победа «Сити» с форой (-1.5) за 1.80.

«Сезон для чемпиона Англии начался с двух поражений, первое из которых стоило трофея. Но потом последовало избиение «Норвича», что должно было вернуть уверенность Гвардиоле и его усилившейся команде. Номинально усилившейся. Величие Грилиша пока лишь в сумме контракта.



С другой стороны, нынешний «Арсенал» — прекрасная груша для разминки. Бывший помощник Пепа Микель Артета вряд ли сумеет что-то противопоставить противнику. Может, хоть гол забьют, первый в этом чемпионате Англии.



Но логично будет поставить на крупную победу «МС». И гол Грилиша. Пора уже отрабатывать деньги».