«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Ровшана Аскерова на матч АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 3-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси», который состоится 28 августа на стадионе «Энфилд».
Ставка: обе забьют за 1.77, гол «Челси» в первом тайме за 2.22, гол Ромелу Лукаку за 2.30.
«Матч-дуэль двух немецких тренеров, каждый из которых выигрывал Лигу чемпионов. Юрген Клопп против Томаса Тухеля.
«Ливерпуль» сохранил атакующую мощь — Салах, Мане, Жота, Фирмино остались в команде, но потерял полузащитника Вейналдума. «Челси» заполучил Лукаку в дополнение к своей неслабой атаке — Зиешу, Хаверцу, Вернеру, Пулишичу. Так что стоит ждать интересного футбола.
Обе команды пока не пропускали в АПЛ. Что ж, думаю, в этом матче обе забьют и, соответственно, пропустят. Града голов не жду, но по одному-два мяча с каждой стороны — вполне».
- 28 августа 2021
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:39
-
16:00
-
15:15
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 27 августа 2021
-
21:52
-
20:26
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30