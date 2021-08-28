«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Ровшана Аскерова на матч АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 3-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси», который состоится 28 августа на стадионе «Энфилд».

Ставка: обе забьют за 1.77, гол «Челси» в первом тайме за 2.22, гол Ромелу Лукаку за 2.30.

«Матч-дуэль двух немецких тренеров, каждый из которых выигрывал Лигу чемпионов. Юрген Клопп против Томаса Тухеля.



«Ливерпуль» сохранил атакующую мощь — Салах, Мане, Жота, Фирмино остались в команде, но потерял полузащитника Вейналдума. «Челси» заполучил Лукаку в дополнение к своей неслабой атаке — Зиешу, Хаверцу, Вернеру, Пулишичу. Так что стоит ждать интересного футбола.



Обе команды пока не пропускали в АПЛ. Что ж, думаю, в этом матче обе забьют и, соответственно, пропустят. Града голов не жду, но по одному-два мяча с каждой стороны — вполне».