«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм».
Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.14.
«Очень сложный для прогноза матч. Объясню почему. Во-первых, история противостояний. Нелегко в это поверить, но в последних семи матчах «Хоффенхайм» проиграл всего один раз. Очень трудно «Боруссии» даются матчи с этим соперником. Если брать противостояние тренеров, то Хеннес дважды обыграл Марко Розе.
Что касается последних результатов, то у «Хоффенхайма» 4 очка, 1 победа и 1 ничья. Сложно оценивать домашнюю ничью с «Унионом» (2:2). Я бы оценил её в нейтральном плане.
В прошлом туре «Боруссия» умудрилась проиграть «Фрайбургу», хотя владела мячом 80% времени. С другой стороны, «Фрайбург» создал достаточно моментов, поэтому очки были набраны заслуженно. Не знаю, заслужил ли «Фрайбург» победу, но на ничью наиграл точно.
До этого «Боруссия» еще и проиграла матч за Суперкубок «Баварии». То есть после яркого начала сезона у «Боруссии» не всё складывается хорошо. Победа сейчас нужна кровь из носу.
Мы увидим противостояние двух очень результативных команд. Здесь стоит ждать результативный футбол. Думаю, что всё же в тяжелой борьбе «Боруссия» одержит победу, потому что очередной матч без победы — это просто грех для такого клуба. Причём вряд ли можно говорить о том, что есть какие-то проблемы с составом. Тем не менее думаю, что обе команды забьют.
За комбинацию «победа «Боруссии» и обе забьют» предлагается коэффициент 2,14. Мне кажется, что это очень хорошая история и солидный коэффициент, поэтому это мой выбор на этот матч, а ваш выбор, как всегда, за вами», — сказа Симонов.
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