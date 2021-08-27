«Химки» — «Нижний Новгород»: прогноз Фёдора Маслова на игру 6-го тура РПЛ

Известный блогер Фёдор Маслов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород».



Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.



«Нижний Новгород» тренирует человек, за которым я следил всё своё детство – Саша Кержаков. Конечно же, я сейчас в этом турнире слежу чуть больше за «Нижним Новгородом», желаю постоянно побед этой команде и очень радуюсь, когда они выигрывают. И, конечно же, когда команда Кержакова недавно обыграла «Спартак», я был очень рад.



У «Химок» был не самый простой старт в чемпионате: «Краснодар», «Ростов», «Сочи», «Рубин», «Зенит». Много было неплохих команд и всего пять очков команда Черевченко набрала, но мне кажется по потенциалу в этом матче у «Химок» чуть больше шансов. Но предлагаю говорить не о результате, а о голах в этой игре. Хочу напомнить о том, что до конца августа я решил прогнозировать в каждом матче, на который я предлагаю вам поставить «тотал больше 2,5», поэтому и здесь тоже не отойду от своего варианта. Наверное, здесь прогноз «обе забьют – да» должен сыграть, в 4 из 5 матчей «Химок» этот прогноз играл и в матчах «Нижнего Новгорода» такой прогноз нередко срабатывает.



Поэтому матч «Химки» — «Нижний Новгород»: «тотал больше 2,5», «обе забьют – да». Мне кажется, что должно сработать», — сказал Маслов.