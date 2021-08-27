«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Ивана Млечного на матч чемпионата России

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — «Локомотив».
Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.65.
«Мы дожили до момента, когда «Динамо» вернулось на лидирующие позиции в РПЛ, возможно, у «Зенита» всё-таки будет конкурент. Тем интереснее этот чемпионат. И завтра нас ожидает московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом», о котором и хочется поговорить.
Шварц выстроил прекрасную команду, которая уже обросла мясом. Если в прошлом сезоне у «Динамо» были провальные отрезки в чемпионате, то на старте этого сезона мы видим, что у команды всё хорошо. За исключением, конечно, поражения от «Ахмата» со счётом 2:1, но даже там москвичи смотрелись очень хорошо и как минимум должны были увезти ничью. Но потеря концентрации на пятиминутный отрезок и два пропущенных гола не позволили им этого сделать. Стиль игры «Динамо» предельно понятен, и самое главное, он есть. Постоянный прессинг, быстрое перемещение мяча, именно поэтому и есть результат.
«Локомотив» тоже хорош, но уж точно не идеален. Имеются проблемы со скамейкой, очень много травмированных. Но всё же потерю Крыховяка команда, по сути, и не заметила. Для нас открылись новые игроки, способные вести игру в центре поля. Ну и тот факт, что железнодорожники до сих пор не проиграли ни одной игры, ещё раз подтверждает, что Николич делает всё правильно.
Но всё же лично для меня «Динамо» в этой встрече выглядит предпочтительнее. Всё же и дома играют, поэтому настрой запредельный должен быть. Этот матч станет очень хорошей проверкой для Шварца, и мне кажется, что он должен её успешно пройти. Мой прогноз на эту встречу — победа «Динамо» с форой (0)», — сказал Млечный.
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