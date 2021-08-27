«Верона» — «Интер»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Верона» — «Интер».
Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.06.
«Давайте с вами сразу обговорим, «Верона» обыграла «Интер» за всю историю их противостояний четыре раза. Последний раз это случилось в 1992 году. К тому же сейчас «Верону» тренирует специалист Эусебио Ди Франческо. У этого тренера в последнее время после «Ромы» нигде не получается добиться результата. Его команды играли плохо — это «Сампдория», «Дженоа».
Теперь будем смотреть, что у него получится в «Вероне». Если бы команду тренировал Иван Юрич, такой «сын Гасперини», только в этом случае можно было бы говорить, что «Интеру» будет очень непросто. Я, если честно, в Эусебио особо не верю, поэтому здесь надо брать победу «Интера». Я бы предложил взять небольшую минусовую на «Интер», если что — будет возврат. Лучше подстраховать свой выбор, так как это только второй тур в Серии А», — сказал Наливайко.
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