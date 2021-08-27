«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Эльвина Керимова на игру 6-го тура РПЛ 27 августа

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — «Локомотив».



Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.



«В ближайшем туре «Локомотив» сыграет с «Динамо» в матче перед международной паузой. В прошлом туре «Динамо» на выезде обыграл «Урал» со счётом 1:0, но там было столько возможностей, что счёт мог бы быть куда больше, а 1:0 выглядит очень скромно.



Да, «Урал» играл в меньшинстве после удаления Бикфалви. И даже до удаления «Динамо» ничего не позволяло «Уралу» создать. Московский клуб нанёс больше 20 ударов. «Урал» практически не атаковал. Да, у «Динамо» есть проблемы с реализацией. Это основная сложность в игре молодой команды Шварца.



Главное, что опасные моменты есть и есть игра: позитивная, атакующая, с прессингом, с неплохим владением. Хорошо работает связка Захарян-Тюкавин. «Динамо» радует, но надо работать над реализацией.



В прошлом туре «Локомотив» обыграл «Краснодар». «Локо» здорово действовал на контратаках, высоко встречал соперника. Имел пространство, были и быстрые выходы из обороны в атаку. Отменная игра. У «Локомотива» самые сильные контратаки и самый сильный тренер в РПЛ по умению подстроиться под соперника.



У «Локомотива» очень сильно работает середина поля. Несмотря на ограниченную ротацию, Николич умудряется каким-то образом варьировать состав. Получается очень здорово.



Во втором тайме «Локомотив» уже играл по счёту, поэтому «Краснодар» выглядел лучше и мог спасти ничью, но победа «Локомотива» выглядела заслуженной. Николич тактически переиграл Гончаренко.



В предстоящем матче мы увидим две команды, которые всё же отличаются по стилю. «Динамо» может доминировать и играть первым номером, а «Локомотиву» удобнее подстраиваться под соперника, который сопоставим с ним по классу.



Мне кажется, что игра будет не самой зрелищной. Может быть, и «Локомотив» будет владеть мячом, но на контратаках играть удобнее. «Динамо» тоже, понимая силу соперника, постарается сыграть аккуратно. «Локо» всё же не даст возможностей создать много моментов, как это сделал «Урал», да ещё и сам будет отвечать.



«Динамо» играет дома и сейчас находится в отличной форме. Неслучайно «Динамо» лидирует в чемпионате. Думаю, что «Динамо» не проиграет. И состав сыгранный, и идеи интересные у Александра Шварца. Команда является полноценным претендентом на еврокубковые места.



«Локомотив» в состоянии сыграть вничью, но «Локо» вряд ли обыграет такое «Динамо». Ничья в таком матче — вполне предсказуемый итог. Думаю, «Динамо» не проиграет, а тотал в матче будет меньше 3.5 мяча. Не думаю, что будет суперрезультативный матч. «Локо» опять сможет подстроиться под соперника. Коэффициент в районе двойки. Мне кажется, что такая ставка вполне может пройти», — сказал Керимов.